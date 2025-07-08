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        Rize'de ihracatçıların sorunları toplantıda ele alındı

        Rize'de, "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:23 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:25
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        Rize'de ihracatçıların sorunları toplantıda ele alındı
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        Rize'de, "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı program organize edildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Rize Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantı, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

        Programda, DKİB Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Eximbank Trabzon Şube Müdür Yardımcısı Yakup Yıldız ve Rize Gümrük Müdür Vekili İbrahim Durmuş, ihracatçıların sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin sunum yaptı.

        Gürdoğan, AA muhabirine, daha önce Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirdikleri toplantılara Rize'nin ardından Gümüşhane'de devam edeceklerini söyledi.

        İhracatçıların sorunlarını görüşmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Gürdoğan, "İhracat sektörünün sorunlarını dinlemek, yeni yol haritaları belirlemek ve ihracatımızı daha da arttırmak amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz." dedi.

        Gürdoğan, tespit ettikleri sorunları rapor halinde ilgili kurumlara ilettiklerini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "İhracatçılarımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmak bir de finans konusunda yeni müjdeler vermek istiyoruz. Eximbank Trabzon Bölge Müdürlüğü 900 milyon dolar civarında bir krediyi bölgeye dağıtıyor. Şu anda aynı zamanda Ticaret Bakanlığı ile ihracat şirketlerinin oluşturduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ve aynı zamanda da Ticaret Bankası var. Onu da bölgeye kazandırmanın bugün burada müjdesini vereceğiz. Yerini Trabzon'da bulduk bölge olarak. O da Eximbank gibi kredi veriyor. Dolayısıyla bunları hazırlayıp, bugün buradaki çıktılardan sonra hareket edeceğiz."

        Rize'de yapılan çalışmalara da değinen Gürdoğan, çayla ilgili ürün geliştirme projeleri olduğuna işaret etti.

        Gürdoğan, yapımı devam eden Lojistik Merkeze ilişkin ise "Onunla ilgili yeni yol haritalarının neler olabileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle yabancı yatırımcıların buraya gelmesi, buranın bir transit nokta olabilmesi noktasında da hareket yönümüzü belirlemek için çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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