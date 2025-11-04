Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de "Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi

        Rize'de, "engelsiz uç" sloganıyla "Geleneksel Uçurtma Şenliği" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:42
        Rize'de "Geleneksel Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Rize'de, "engelsiz uç" sloganıyla "Geleneksel Uçurtma Şenliği" organize edildi.

        Rize Gençlik Merkezi, Engelsiz Yaşam Derneği ve Down Sendromlular Derneği işbirliğinde Portakallık Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yüz boyama ve halat çekme gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

        Katılımcılar, daha sonra gönüllülerin hazırladığı rengarenk 150 uçurtmayı uçurdu.

        Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuk ve gençlere, aileleri ve eğitmenleri eşlik etti.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Hayalleri Yaşatma Topluluğu (HAYAT) üyeleri de çocuklarla bir araya geldi.

        Yeşilay Rize Şubesince açılan stantta ise katılımcılara sanal bağımlılıkla ilgili bilgi aktarıldı.

        Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Bahtiyar Çoruh, 2018'de başlattıkları etkinliği çok önemsediklerini ve pandemi dönemi hariç her yıl yaptıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

