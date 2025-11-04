Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk etabını salonda yaptı.
Sahada devam eden çalışma 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.
