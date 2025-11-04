Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 20:38 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:40
        Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk etabını salonda yaptı.

        Sahada devam eden çalışma 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

        Yarını izinli geçirecek Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

