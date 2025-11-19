Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.11.2025 - 23:34
        Rize'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesi'nde, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

