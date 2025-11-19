Rize'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Rize'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesi'nde, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
