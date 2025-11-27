Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Rize'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (38), yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"

        Benzer Haberler

        Çayın yeni ürünü 'Çay çiçeği çayı' 6 bin TL'den satılıyor Yeşil, siyah, bey...
        Çayın yeni ürünü 'Çay çiçeği çayı' 6 bin TL'den satılıyor Yeşil, siyah, bey...
        Liseli denizciler Avrupa'ya açılıyor
        Liseli denizciler Avrupa'ya açılıyor
        Rize'de 7 yıl 6 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
        Rize'de 7 yıl 6 ay cezası bulunan şahıs yakalandı
        Tedesco'dan, Rizesporlu Taha Şahin için övgü dolu sözler
        Tedesco'dan, Rizesporlu Taha Şahin için övgü dolu sözler
        Rize'de 25 Kasım konvoyu; şiddete karşı direksiyon başına geçtiler
        Rize'de 25 Kasım konvoyu; şiddete karşı direksiyon başına geçtiler
        Rize'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği...
        Rize'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinliği...