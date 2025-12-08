Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de, "Çay Müzesi" kurulması için çalışma başlatıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 08.12.2025 - 21:35
        
        Rize'de "Çay Müzesi" kurulması amacıyla proje çalışmalarının hazırlandığı bildirildi.

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin desteğiyle Ziraat Çay Bahçesi'nde müze yapılması için proje çalışmalarının ilk adımının atıldığı belirtildi.

        Kale ve Yağlıtaş mahallelerinin arkasında konumlanacak müzenin, Türk çaycılığının yüzyılı aşkın geçmişinden izler taşımasının planlandığı açıklamada, çayın yolculuğuna ait birçok detayın yer alması için öteden beri biriktirilen materyallerin sergileneceği ifade edildi.

        Açıklamada, çay üretim ekipmanlarından, yardımcı malzemelere, eski yıllara ait nostaljik ürünlerden, demleme ve sunum araçlarına kadar birçok parçanın sergileneceği müzenin, Rize'nin önemli bir turistik uğrak noktası olmasının hedeflendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Müze ayrıca fuaye alanları, salonlarının koleksiyon ve sanat eserleri için sergi amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlanması ve ziyaretçilere yönelik workshop bölümleri sayesinde dinamik ve yaşayan bir mekan olmayı vaat edecek. Bununla birlikte dış mimarisi kültürel öğelerimizden ilham alan ve inşa edildiği bölgeyle görsel bütünleşme sağlayabilecek bir konseptte olmasıyla öne çıkacak."

        Modern bir sanat müzesi gibi tasarlanan projenin Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'dan geleneksel ev mimarilerine ait model yapılarını bünyesinde barındıracağı belirtilerek, Çay Müzesi'nin kurulması ile çayın bölgedeki varoluşuna dair önemli bir parçanın da tamamlanmış olacağı aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

