Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol çalışmalarına ilişkin, "Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa süre içerisinde sondajı yapar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 22:29 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol sondajı yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında petrol çalışmalarına ilişkin, "Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa süre içerisinde sondajı yapar." dedi.

        Kentte yarın düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu etkinlikleri kapsamında, Vali İhsan Selim Baydaş'ın ev sahipliğinde Ayder Yaylası'ndaki bir otelde toplantı düzenlendi.

        KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Dönmez, yaptığı konuşmada, forumda bu yıl enerji, güvenlik ve diplomasi konularının işleneceğini belirtti.


        Dönmez, "Bahçelerimizde, dağlarımızda doğal enerji kaynağı çay var. Rize'nin enerjisi çaydan geliyor. İnşallah diğerleri de arkasından gelecek. Biz de çok umutluyuz." diye konuştu.

        - "Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var"

        Dönmez, Çayeli ilçesi açıklarında yapılması planlanan petrol arama çalışmalarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Görevdeyken Rize ve Çayeli'ne geldik. Sonra ekibi gönderdim numune almak için. Numunelerin sonuçları olumlu. Çayeli açıklarında bir petrol kaynağı var. Sakarya gaz sahasındaki programımız çok yoğun olduğu için o tarihlerde sondajı gönderememiştik. Şimdi filomuza iki yeni sondaj gemisi daha dahil oldu. İnşallah o gemilerden birisi en kısa sürede sondajı yapar. Başta Rizelilerin sonra Türkiye'nin dört gözle beklediği petrole kavuşmuş oluruz."

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise Ayder Forumu'nun ikincisini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ayder vizyonu, Cumhurbaşkanımızın Ayder ile ilgili çizdiği vizyonun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu organizasyonlar ve bu tecrübeler bizi her geçen gün daha güçlü kılacaktır." şeklinde konuştu.

        Toplantıya, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karadeniz Rize-Ayder Forumu Başkanı Hakan Gültekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ve Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        F.Bahçe kupada tek golle kazandı!
        Gazze'de 2. aşama başladı
        Gazze'de 2. aşama başladı
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        PFDK, derbinin cezalarını açıkladı!
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        "Grönland NATO'nun bir parçası"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        Elon Musk, Grok'un müstehcen içeriklerinden haberi olmadığını iddia etti
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?

        Benzer Haberler

        KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti
        KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Rize Valisi Baydaş'ı ziyaret etti
        Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı
        Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladı
        Beyaza bürünen turizm cenneti Ayder havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen turizm cenneti Ayder havadan görüntülendi
        Rize'de 59 köy yoluna kar engeli
        Rize'de 59 köy yoluna kar engeli
        Karadeniz'de 4 ilde 359 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Karadeniz'de 4 ilde 359 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
        Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
        Çaykur Rizespor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor