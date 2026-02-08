Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Papanikolaou), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Laçi (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 75 Pierrot)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 Icardi), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen
Goller: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Yunus Akgün, Dk. 73 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor), 45+2 Osimhen (Galatasaray)
RİZE
