Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:12 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz

        Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Papanikolaou), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Laçi (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 75 Pierrot)

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 Icardi), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen

        Goller: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Yunus Akgün, Dk. 73 Osimhen (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor), 45+2 Osimhen (Galatasaray)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-3
        Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-3
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar