Rize'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca bilgi yarışması düzenlendi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından Rize'de Karadeniz illerini kapsayan Ortaöğretim Teşkilatları Arası Bilgi Yarışması düzenlendi.



İkizdere ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışmada konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, hem cesaretli hem de bilgili bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.



Ülkü Ocaklarının sadece bir eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda bir koruma kalkanı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bugün karşımızda yeni bir cephe var. Bu cephe tankla tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla, dijital bağımlılıklarla geliyor. Bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. Çünkü bir gencimizi kurtarmak demek bir aileyi, bir mahalleyi, bir milleti ve bir geleceği kurtarmaktır." diye konuştu.



Yıldırım, gençlere sadece bilgi değil, aynı zamanda irade ve sorumluluk kazandırdıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü bağımlılık boşlukta filizlenir. Kimliği, hedefi olmayan, ait olduğu yeri bulamayan genci esir alır. O yüzden biz Ülkü Ocakları'nda hiçbir gencimizi yalnız bırakmıyoruz, Ülkü Ocaklarının bu boşluğu doldurduğunu çok iyi biliyoruz. Burada gençlerimiz yalnız, sahipsiz değildir. Sanatla, sporla, ilimle, teknolojiyle, ahlakla donatıyoruz. Gencin enerjisini sokağa değil, istiklale yönlendiriyoruz. Ülkü Ocakları varsa umut vardır, Ülkü Ocakları varsa gelecek vardır."



Türk milletinin yeniden yükselişine tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı belli; terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Bu yolun pusulası da bellidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin iradesiyle kurulan Cumhur İttifakı, Türk milletini ileriye taşımak, küresel güç yapabilmek için ortaya çıkmıştır. Türk Devletleri Teşkilatının kurulması, milli teknoloji hamlesinin ilerlemesi, gençlerimizin her anlamda ileriye gitmesi işte bu birlikteliğin ve gücün ne aşamada olduğunu göstermektedir. Ben inanıyorum ki yetiştirmiş olduğunuz bu gençlik, gelecekte Türkiye'yi dünya sahnesinde en güzel şekilde temsil edecek."



Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmada dereceye giren gruplara belgeleri sunuldu.



