Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını renklendirdi Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’nin duvarları gönüllü gençler tarafından boyandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını renklendirdi Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan ...

İHA

Rize'de bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinin duvarları gönüllü gençler tarafından resmedildi.

Fırçalar bu kez tuvalleri değil, hastane duvarlarını renklendirdi Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’nin duvarları gönüllü gençler tarafından boyandı

Rize’de bulunan Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesinin duvarları gönüllü gençler tarafından resmedildi.
Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan İshakoğlu Devlet Hastanesi’nin duvarları, Çayeli Gençlik Merkezi’ndeki gönüllü gençler tarafından boyandı. Ressam Serpil Kebapçı önderliğinde gerçekleşen boyama çalışmalarına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çayeli Gençlik Merkezi’nin gönüllü öğrencileri katıldı. Gönüllü gençler, ellerine aldıkları fırçalarla bölümüne göre çocuk servisine çizgi film karakterleri, yetişkin servisine ise manzara çalışmaları yaparak essiz görsellikler meydana çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığının daha önce ilan ettiği “2019 yılı gönüllülük yılı” kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma sonrası hastalar da gençleri takdirle karşıladı.
Çayeli Gençlik Merkezi Müdürü Emre Çataklı çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, hastaları hastane psikolojisinden uzaklaştırarak tedavi süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Çataklı “Hasta yakınları ve hastane personelinden olumlu dönütler aldık. Konuyu hastane yönetimimizle görüştüğümüzde öncelikle amacımızın çocuk servisinde yapacak olduğumuz çalışmalarla orayı hastane ortamından uzaklaştırmak, çocukların sakinleşmesini sağlamak ve tedavi süreçlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade ettik talebimizi olumlu karşıladılar sonrasında diğer taraflardan gelen talepler doğrultusunda o bölümlere de de çalışmalarımızı yürüttük” dedi.
Ressam Serpil Kebapçı ise yaptığı açıklamada söz konusu çalışmayı tüm hastanelere yaymayı hedeflediğini ifade etti. Kebapçı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekleştirdiğimiz bu proje gönüllük esaslı bir projedir. Üniversite öğrencilerimizle bu çalışmaları yürüttük. Mesela diş bölümü ise sevimli dişler, renkli dişler. Diyaliz bölümü ise manzara hani onun içini rahatlatacak. İşte çizgi film kahramanları çocuk servisimiz var çizgi film kahramanları çalışıyoruz. Bize bu konuyla ilgili dönüş çok güzel oldu. Bu çalışmalarımızı bütün hastanelerimizde yapmayı hedefliyoruz.”
Gönüllü gençler arasında Türkmenistanlı bir öğrenci de bulunuyor. Maya isimli genç katıldığı bu çalışmada eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.
Hastanedeki hastalar ise yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtirken, boş duvara bakmaktansa bu tip çalışmaların devamını dilediler.

RİZE

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:47
  • GÜNEŞ 06:11
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline geldi
YEREL HABERLER Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Türkiye son sözünü söylemiş bir devlet değildir, aksine daha çok şey söyleyecek bir devlettir”
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Türkiye son sözünü ...
Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
Rize’de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi Balıkçı Necmettin Duman: “Hamsinin peşine yolunu şaşırıp Rize’ye düşmüş”
YEREL HABERLER Rize’de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi Balıkçı ...
Anzer balında 1,5 ton rekolte
YEREL HABERLER Anzer balında 1,5 ton rekolte
Anzer Balı'nda rekolte düştü Anzer Balı üretimini hava şartları ve ayılar olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Anzer Balı'nda rekolte düştü Anzer Balı üretimini ...
Ayder Yaylası'nı 8 ayda yarım milyon turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Ayder Yaylası'nı 8 ayda yarım milyon turist ziyaret ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X