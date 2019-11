Karadeniz'de yeni Uzungöl ve Ayder oluşturulacak

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, yaz döneminde mevcut talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Trabzon'daki Uzungöl ile Rize'nin Ayder Yaylası turizm merkezlerine, alternatif yeni yer arayışları başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı her iki kentteki noktalarda doğa turizmi için yapı yoğunluğunun sınırlı tutulacağı, yöre mimarisinde örnek işletme modellerinin yer alacağı konaklama ve yeme-içme tesislerinden oluşan örnek yayla modelleri oluşturacak.

Doğu Karadeniz'e son yıllarda başta Ortadoğu olmak üzere çeşitli ülkelerden yılda 4.5 milyon dolayında yerli ve yabancı turist gelmesiyle bölge, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldi. Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu-Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize-Artvin ve Gümüşhane-Bayburt Salyazı havalimanları inşaatlarının da tamamlanacak olması, Yeşil Yol'un da bitirilmesiyle bölgeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin daha da artacağı öngörülüyor. Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Trabzon'daki Uzungöl ile Rize'nin Ayder Yaylası turizm merkezlerine, alternatif yeni yer arayışları başlatıldı.

ÖRNEK YAYLA MODELLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı her iki kentte belirlediği noktalarda doğa turizmi için örnek yayla modelleri oluşturacak. 2 noktada oluşturulacak yeni turizm destinasyon alanlarında ahşap-taş karışımlı yöresel mimaride yatay yapılar inşa edilecek. Yapı yoğunluğunun sınırlı tutulacağı alanlarda örnek işletme modellerinde bungalov tipi konaklama ile yeme-içme tesisleri yapılacak. Projenin hayata geçirilmesi ile yaz turizminde Uzungöl ve Ayder Yaylası'nda yaşanan yoğunluk farklı bölgelere kaydırılmış olacak. Bakanlık, Karadeniz'deki tanıtım faaliyetlerini de artıracak. Türk ve Arap turist profilinin çeşitlendirilmesine yönelik özel çalışma yürütecek bakanlık, 2023'e kadar aşamalı bir şekilde turist profilini çeşitlendirecek. Orta ve Doğu Karadeniz illerinde yaklaşık 1 milyonu yabancı, 7 milyon aşan turist sayısı artırılarak, profili de çeşitlendirilmiş olacak.

RİZE'DEKİ YENİ DESTİNASYON: İKİZDERE VADİSİ

Trabzon'da yeni destinasyon alanı belirleme çalışmaları sürerken, bakanlığın üzerinde çalıştığı proje kapsamında, Rize'de doğal güzellikleri ile öne çıkan İkizdere Vadisi, doğa turizmi için örnek model noktalardan biri olacak. Yaz ve kış turizminde bölgenin yeni destinasyon alanı olmaya hazırlanan vadide yaylalar, dereler, ahşap evler, şelaleler, termal su kaynakları ile buzul göller ve endemik bitki, flora ve fauna türleri ilgi çekiyor. Bakir doğal yapısına sahip vadi, Yeşil Yol ile üst koddan Karadeniz yaylalarına bağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da geçen ay Rize'de, İkizdere Vadisi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

BELEDİYE BAŞKANI: VADİ EL DEĞMEMİŞ, BAKİR COĞRAFYA

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İkizdere Vadisi'nin el değmemiş, bakir bir coğrafya olduğunu belirterek, "Vahşi doğası, yaylaları, vadileri, şelaleleri ve termal yatakları ile gerçekten bölgemizin incisidir. Bölgemiz Karadeniz'in yeni turizm destinasyonu olma noktasında ciddi ibareleri var. Rize'nin diğer bölgelerinde ciddi bir doluluk ve yığılma var. Bölgemizin bakir kalması bizim bir avantajımız. Bölgemizde her türlü doğa turizmi yapılabiliyor. Aynı zamanda ciddi jeotermal kaynaklarımız da var. Bu nedenle sağlık turizminde de öne çıkabiliriz" diye konuştu.

Turizmci Amaç Ekşi de İkizdere Vadisi'nin içinde barındırdığı turizm argümanlarıyla gelecekte turizmin de önemli yer tutacağını belirterek, "İkizdere´ye gelen turistlere farklı güzellikler sunmaktadır. Bakir yapısını görenler, yoğun olan turizm noktalarından bu tarafa yönelmeye başladı. İnsanlar daha çok doğa ile baş başa kalıyorlar. Vadi Ortadoğu bölgesinden de ilgi görüyor. Bölgemizde 4 mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" dedi.



