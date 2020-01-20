Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Süper Lig’in 18. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evine Gençlerbirliği’ni konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Çaykur Rizespor 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.

71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 10

84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 20



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erdbil xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xx, Talbi xxx, Abarhoun xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xxx, Boldrin xx (Oğuz Kağan dk. 90+2 ?), Garmash xx (Aminu Umar dk. 64 xx), Samudio xx (Yan Sasse dk. 72 xx), Skoda xx

Yedekler: Zafer, Atakan, Scepovic, Emir Han, Barış, Burak, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gençlerbirliği: Nordfeldt x, Ahmet x (Rahmetullah dk. 76 x), Toure x, Mattias xx, Polomat xx, Baiano xx, Sessegnon xx, Candeias x, Ayite xx, Sefa xx (İlker dk. 64 x), Sio x (Mats dk. 85 ?)

Yedekler: Ertaç, Berat, Ayberk, Erdem, Diallo, Soner, Ramos, Ömer Alper

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Skoda (dk. 71 ve 84) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Sio (Gençlerbirliği)

RİZE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.