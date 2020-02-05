Otomobil yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtuldu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir otomobil, yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesinde geçtiğimiz günlerde evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan Atatürk İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu’nun ölümüne sebep olan kayalar yamaçtan düşmeye devam ediyor. Bu kez ise bir otomobil, düşen kayalardan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, otomobilin geçtiği esnada kayalar büyük bir gürültüyle yola düştü. Sokaktan geçen vatandaşlar sesin geldiği yöne baktıklarında otomobilin kayaların altında kalmaktan son anda kurtulduğunu gördü.

RİZE 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:52

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