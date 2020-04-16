Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (3)

<br>TUTUKLANDI<br>Rize´nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala´yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi´ne sevk edildi.<br>Dalançıkar, savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Pazar Selçuk BAŞAR<br>2020-04-16 15:02:20<br>
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