Fenerbahçe, Rize'de

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Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) Süper Lig´in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.50´de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon´a gelen Fenerbahçe, buradan karayolu ile Rize´ye geçti.

Polis eskortu eşliğinde Rize´de konaklayacakları otele gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fenerbahçe kafilesi otele girişiDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-09-10 21:48:51



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