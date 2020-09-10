Fenerbahçe, Rize'de

Aytekin KALENDER / RİZE (DHA) Süper Lig´in açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.50´de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka için Trabzon´a gelen Fenerbahçe, buradan karayolu ile Rize´ye geçti.
Polis eskortu eşliğinde Rize´de konaklayacakları otele gelen Fenerbahçe kafilesi, burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Fenerbahçe kafilesi otele girişiDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER
2020-09-10 21:48:51
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