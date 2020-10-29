Dronla Türk bayrağı uçurdular

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Yalçın ŞAHİN/RİZE, (DHA) - RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dronla Türk bayrağı uçurdu.

İlçeye bağlı Sırt Mahallesi´nde yaşayan bir grup genç, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Gençler, drona Türk bayrağı astı ve mahallenin üzerinde uçurdu. Gençlerin bu hareketi, mahallede ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2020-10-29 17:16:42



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