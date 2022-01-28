Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü Silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Merkez Camii’ne getirildi

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Ünlü sunucu Ece Erken, İstanbul Bakırköy’de önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü.

Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti. Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

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