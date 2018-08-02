Rize’de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. İHA'nın haberine göre, Rize’nin Kalkandere ilçesinde Salarha beldesine bağlı Güzelyurt köyünde ve Güneysu ilçesine bağlı Yukarı Islahiye mevkiinde insanların taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar nedeniyle evlerinden çıkamayarak mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri hareket etti.

Rize'de şiddetli yağışa bağlı olarak bazı dereler taştı. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki dere, şiddetli yağış dolayısıyla taştı. Derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları ise su altında kaldı.

"BÖYLE BİR FELAKET İLK DEFA OLUYOR"

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından "Allah´ım yardım et batıyoruz" paylaşı yaptı.

Habertürk TV'ye de bağlanan Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, "İnanılmaz durumdayız şu anda. Sel taşkınları devam ediyor.Herhangi bir can kaybı yok. Zor bir durum yaşıyoruz. Yukarılara doğru ulaşmaya çalışıyoruz, merkezde çalışmalarımız devam ediyor. Böyle bir felaket ilk defa oluyor. Ulaşamadığımız yerler var." açıklamasında bulundu.

Balcı, beldelerinin yukarı kesimlerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşların da olduğunu ve derenin taşması sonucu bazı evlerin yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldığını belirtti.

ACİL TAŞKIN UYARISI YAPILDI

Meteoroloji'den Rize'ye acil taşkın uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Son gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki saatlerde Rize Merkez, Güneysu ve Kalkandere ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

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