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Türk gemi inşa sanayisi şirketlerinden RMK Marine, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Koç Holding bünyesindeki şirketten yapılan açıklamaya göre, RMK Marine, öngörülen görev profiline göre yüzde 90'a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi için açılan uluslararası ihaleyi kazandı ve geminin inşası için Fransız şirket Neoline Armateurs ile 28 Kasım 2022'de sözleşme imzaladı.

Söz konusu sözleşme gerekli koşulların yerine getirilmesini takiben 6 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi ve nihai anlaşma Fransa'nın Nantes kentinde tarafların katılımıyla gerçekleştirilen törenle kamuoyuna duyuruldu.

2025 yılında teslimi planlanan ve konsept ismi Neoliner olan 136 metre boyundaki RoRo gemisinde yüksek seviyeli entegrasyon ve otomasyon içeren navigasyon ve yelken donanımı kontrol sisteminin yanı sıra rüzgâr ve deniz koşullarını değerlendirerek optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler yer alıyor.

Gemide ayrıca yelken donanımı ile seyir için uygun rota belirleme sistemi, hafif, dayanma gücü yüksek ve katlanabilir karbon fiber iki direk üzerine konumlandırılan özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenler de bulunuyor.

265 KONTEYNER TAŞIYABİLİYOR

Toplamda 3 bin m2'lik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile yaşam destek sistemlerine sahip Neoliner'ın 6 bin 300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu aynı zamanda 321 adet otomobil, 265 adet 20'lik konteyner veya 125 adet 40'lık konteynere eş değer kapasite olarak dikkat çekiyor.

RMK Marine Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tüm gemilerin karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 40, 2050'ye kadar yüzde 70 azaltma ve nihayetinde karbon sıfır olma hedeflerini belirlemişti. Biz de bu hedeflerle uyumlu bir şekilde çevreci ve karbon ayak izini azaltan teknolojileri hayata geçirdiğimiz projelerde kullanıyoruz" dedi.