        Rober Hatemo: Beni dışladılar

        Rober Hatemo, kariyeri boyunca hiçbir ödüle lâyık görülmediğini belirterek dışlandığını söyledi

        Giriş: 14.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:11
        "Beni dışladılar"
        Rober Hatemo, katıldığı Katarsis programında koltuğunda açıklamalarda bulundu. Hatemo, sözlerine; "Çok uzun zaman oldu aşka veda edeli bir daha olacağını düşünmüyorum. Ben kendime yaptım yapacağımı” cümlesiyle başladı.

        Kariyeri boyunca hiçbir ödüle lâyık görülmediğini belirten Rober Hatemo, sektör tarafından dışlandığını söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi; "Bana bir tane bile ödül vermediler. Gidiyorsun, seyrediyorsun, geliyorsun… Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam.”

        Rober Hatemo, son yıllarda popüler olan rap şarkılarını dinlemediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Ahlakın bu kadar çökmüş olması beni çok mutsuz ediyor. Sürekli laf sokma, belden aşağı sözler… Türkçe rap dinlemiyorum.

        "BABAMI AFFETTİM"

        Programda, babasından şiddet gördüğünü, hatta bir keresinde nefesinin kesildiğini söyleyen Rober Hatemo, babasının ölümünü anlatırken sözlerine şunları ekledi; “Bir gün bahçenin ucunda görünce yanına gittim. ‘Ben ölmek istiyorum’ dedi ve çağırdı kendine ölümü. Entübeye yatırılmadan önce ben her şeyi biliyorum, anlıyorum ve seni çok seviyorum dedim sonra ipleri salındı.”

