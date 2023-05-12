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Robert De Niro 7'nci çocuğunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde 7'nci kez baba olan ve özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Robert De Niro, kızının adını ve fotoğrafını paylaştı 

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  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro, geçtiğimiz günlerde 'About My Father' adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda baba olduğunu açıklamıştı.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını veren Robert De Niro, 79 yaşında 7'nci kez baba oldu.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    Röportaj esnasında "Bir bebeğim var" diyen ve bebeği ve çocuğunun annesi hakkında daha fazla bilgi vermeyen Robert De Niro, kızının adını açıkladı ve yüzünü de gösterdi.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    CBS Mornings programına konuk olan Robert De Niro, dövüş sanatları eğitmenliği yapan sevgilisi Tiffany Chen ile bir kız çocukları olduğunu söyledi.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    Robert De Niro, yedinci çocuğunun adının Gia Virginia Chen De Niro olduğunu duyurdu.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR

    Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan Robert De Niro, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    'TAKSİ ŞOFÖRÜ'NDE TANIŞTILAR

    Robert De Niro, 1976'da Diahnne Abbott ile evlenmişti. De Niro, Abbot ile kariyerindeki önemli filmlerden biri olan 'Taksi Şoförü' setinde tanışmıştı. Robert De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek, soyadını vermişti. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro, dünyaya gelmişti.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    Diahnne Abbott ve Robert De Niro’nun evliliği, ünlü aktörün 1988’de model Toukie Smith ile birliktelik yaşamaya başlamasıyla sona ermişti. Çift, 1995'te taşıyıcı anne aracılığıyla ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry’ye kavuşmuştu. İkili, ikizlerinin doğumundan bir yıl sonra da ayrılmıştı.
  • Robert De Niro 7'nci çocuğunun adını açıkladı! 7'nci kez baba olan ünlü oyuncu kızının fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

    YEMİN YENİLEDİLER

    Robert De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile olmuştu. Çift, ilk oğulları Elliot’un 1998’de doğumunun ardından boşanmış ancak 2004’te yeminlerini yenileyerek, 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başarmışlardı.

    Hightower ve De Niro, 2011'de ikinci çocukları Helen Grace’e taşıyıcı anne aracılığıyla kavuşmuştu. İkili, 2018’de boşanmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Splash News, Backgrid UK

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