'TAKSİ ŞOFÖRÜ'NDE TANIŞTILAR

Robert De Niro, 1976'da Diahnne Abbott ile evlenmişti. De Niro, Abbot ile kariyerindeki önemli filmlerden biri olan 'Taksi Şoförü' setinde tanışmıştı. Robert De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek, soyadını vermişti. Çift, evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro, dünyaya gelmişti.