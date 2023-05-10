"BİR BEBEĞİM VAR"



Robert De Niro, sohbet esnasında muhabirin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine, "Aslında yedi" yanıtını verdi.



"Bir bebeğim var" diyen De Niro, çocuğu ve çocuğunun annesi hakkında ise daha fazla bilgi vermedi.