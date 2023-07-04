Robert De Niro, torunu Leandro De Niro Rodriguez hakkında konuştu: Derinden üzüntülüyüm

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez yaşamını yitirmişti.

Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurmuştu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor.