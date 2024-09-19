Robert F. Kennedy'ye 20 yıl önce ölü balinanın kafasını kesip eve götürdüğü için soruşturma

ABD'de başkanlık yarışından çekilen eski bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr'ın kızı Kathleen'in, çocukken babasının kıyıya vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testere ile keserek eve getirdiğini anlattığı 2012 tarihli mülakat kamuoyunda gündeme geldi.

Mülakatın sosyal medyada yayılmasının ardından ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) bağlı Ulusal Deniz Balıkçılık Servisinden bir sözcü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kennedy'nin balinanın kafasını kesip evine götürmesi hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran sözcü, devam eden bir soruşturma olduğu gerekçesiyle detayları açıklamadı.