Robert Pattinson: Baba olmadan önce çocuk seven biri değildim

Robert Pattinson, baba olmadan önce çocuk seven biri olmadığını itiraf ederken, ilk kez kızı hakkında yorum yaptı. Yeni röportajında​; "Çocuklara karşı bir sorunum yoktu. Onlara tahammül ederdim" diyen Pattinson, baba olduktan sonra işlerin değiştiğini belirterek, babalığı "En eğlenceli şey" olarak nitelendirdi. Ünlü oyuncu; "Bence kesinlikle harika bir şey" diye ekledi.

Ebeveynliğin zorluklarından da bahseden 39 yaşındaki oyuncu, bu geçişin hayatında zaman yönetimine daha fazla önem vermesini sağladığını belirtti. "Her şey zaman yönetimiyle ilgili, sürekli. Yani, bu oldukça açık, ama yapana kadar farkına varmıyorsunuz" diyen Robert Patinson; "Dünyanın öbür ucunda bile olsanız, 'Tamam, 10 günden fazla uzakta kalamam' diyorsunuz. 10 gün uzakta kaldıktan sonra fiziksel ağrı başlıyor. Çok ilginç, vücut kimyanız siz farkında bile olmadan değişiyor" ifadesini kullandı.

Kızı hakkında kamuoyuyla bilgi paylaşmayan Robert Patinson; "Bebek sahibi olmak beni aynı anda hem çok yaşlı hem de çok genç hissettiriyor" dedi.

Robert Pattinson, uzun süredir birlikte olduğu ünlü şarkıcı Suki Waterhouse ile Mart 2024'te ilk çocuklarını kucaklarına aldıklarını duyurdu.