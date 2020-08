1975'te, ağır boks dünya şampiyonu Apollo Creed, yaklaşmakta olan ABD'nin kuruluşunun İki Yüzüncü Yılında Philadelphia'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu maçı yapmayı planladığını duyurur. Ancak, dövüş tarihinden beş hafta sonra, planlanan rakibinin elini sakatlaması nedeniyle dövüşmeyeceği konusunda bilgilendirilir. Creed, diğer tüm olası yedek boksörler elendiğinde veya başka türlü mevcut boksör bulunamaması yüzünden adı-sanı hiç duyulmamış yerel bir boksöre meydan okuma şansını vererek maçı renklendirmeye karar verir.

Creed, öncelikle küçük spor salonlarında dövüşen İtalyan Aygırı lakaplı boksör olan Rocky Balboa'yı seçer çünkü unvanı çok hoşuna gitmiş, ilgisini çekmiştir. Başta bu maç için isteksiz olan Rocky, sonunda kendisine 150.000 dolar ödenecek olan mücadeleyi kabul eder. Rocky, sığır etlerinin kenarlarını kum torbası olarak kullanmak gibi birkaç haftalık alışılmadık eğitimden geçer.

Rocky'ye daha sonra eski boksör ve şimdi bir boks antrenörü olan Mickey Goldmill yaklaşır. Yaşlı, ufak tefek ve spor salonu sahibi olan bu adam Rocky'i başlangıçta çalıştırmaya istekli değildir, çünkü Mickey daha önce ona yardım etmeye pek ilgi göstermemiş ve onu boşa giden bir yetenek olarak görmüştür ancak Rocky'nin Creed ile maç yapacağını öğrendikten sonra onu çalıştırmayı ve menajeri olmayı teklif eder fakat Rocky ilk başta kabul etmez. Bağırır çağırır ama dayanamaz ve uzaklaşıp gitmekte olan Mickey'nin yanına koşar ve teklifini kabul eder.

Bu arada Rocky, bir evcil hayvan dükkanında yarı zamanlı çalışan Adrian Pennino ile romantik bir ilişki kurmaya başlar. Adrian'ın abisi Paulie, Rocky'nin başarısını kıskanır. Dövüşten önceki gece, uykuları kaçan Rocky, Philadelphia Spectrum'u ziyaret eder ve güvenini kaybetmeye başlar. Adrian'a maçı kazanabileceğine inanmadığını itiraf eder ancak Creed'e karşı mesafe katetmeye çalışır, başka bir dövüşçünün yapamadığını yaparak kendini herkese kanıtlamak zorundadır.

Creed, yeni yıl gününde George Washington ve sonra Sam Amca gibi giyinmiş bir şekilde show yaparak ringe giriş yapar ve mücadele başlar. Creed'in kendine aşırı güveninden yararlanan Rocky, ilk roundda onu ilk kez düşürür, Creed hayatında ilk kez yere serilir. Endişelenen Creed'in egosu asla tamamen kaybolmasa da Rocky'yi dövüşün geri kalanında daha ciddiye almaya başlar.

Dövüş, on dört round boyunca devam eder ve her iki dövüşçü de çeşitli yaralanmalara maruz kalır. Onbeşinci rounda girerken Rocky, kafasına vurulmuş ve şişmiş göz kapakları yüzünden görüşünü geri kazanmak için sağ göz kapağına kesik atılmasını ister. İç kanaması ve kırık bir kaburgası olan Apollo, buna rağmen mücadele etmeye devam etmek ister. Dövüş sona erdiğinde, son zil çalarken, her iki dövüşçü de birbirlerinin kollarına kilitlenir ve birbirlerine bir rövanş maçı olmayacağına dair söz verirler.

Dövüşten sonra sporcular ve seyirciler çıldırır, herkes ringe koşar. Jergens, hoparlör üzerinden dövüşün "ring tarihindeki en büyük cesaret ve dayanıklılık sergisi" olduğunu duyurur ve Rocky, Paulie'nin arena güvenliğinin dikkatini dağıtmasıyla ringe çıkan Adrian'a tekrar tekrar seslenir. Jergens'in Creed'i, bölünmüş bir hakem kararı (8: 7, 7: 8, 9: 6) sayesinde maçı kazandığını ilan eder ama Adrian ve Rocky, maçın sonucunu umursamadan birbirlerine olan sevgiyle kucaklaşırlar.

ROCY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?