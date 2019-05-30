Rodallega uçuyor

Bu sezon attığı gollerle Trabzonspor’a büyük katkı sağlayan Hugo Rodallega takımla iplerini koparıyor.

Kolombiyalı oyuncunun durumuyla ilgili olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu “Teklifimizi yaptık, cevap bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı. Ancak golcü oyuncunun bordomavililerin 800 bin avroluk teklifine sıcak bakmadığı öğrenildi. Teknik direktör Ünal

Karaman’ın takımda kalmasını istediği Rodallega’ya yönetimin son olarak 900 bin avroluk bir teklif sunacağı belirtildi. Ancak bu gelişmeler yaşanırken tecrübeli isim Trabzon’dan ayrıldı.

Eşyalarını toplayan Rodallega, eşiyle birlikte Maldivlere tatile gitti. Trabzonspor’un son teklifini kabul etmesi halinde oyuncu Trabzon’a gelip yeni sözleşmeye imza atacak. Rodallega’nın aklını Paraguay takımı Olimpia’dan aldığı teklifin karıştırdığı öğrenildi.

Golcü oyuncu “6 Haziran’da Kolombiya’da olacağım ve Olimpia’nın teklifini değerlendireceğim. Türkiye’deki ücretimle arada çok fark var” ifadelerini kullandı. Rodallega’nın menajeri Junior Portela da “Olimpia Başkanı Marco Trovato ile görüşeceğiz” dedi.