Rodolfo Landim'den Jesus açıklaması

Landim, Jesus ile ilgili "Jesus'un geri dönüş ihtimali yoktu, bunu insanlar bilsin. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonda konuştum, sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca, Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş, tarih belirsizmiş ve haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten, Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır ve buraya gelirdi" ifadelerini kullandı.