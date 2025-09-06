Rodri: Bizim için bir hedef maçı!

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45’te Konya’da Türkiye ile karşılaşacak. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve futbolculardan Rodri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun bir sakatlıktan sonra sahalara geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rodri, "Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hem kulüp takımımda hem milli takımda bir dönüş sürecindeyim ve süreç gayet iyi ilerliyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay bir süreç olmuyor. Bazen sayfayı çevirmek, o beyaz sayfayı açmak zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bu jenerasyonu bundan daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Ama kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Mütevazı davranmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız" ifadelerini kullandı.