        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni talep | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yeni talep

        Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin otopsi raporundaki 2 kişiye ait DNA örneklerinin vücudun hangi bölgelerinde tespit edildiğinin belirlenmesi talebinde bulunduklarını söyledi

        Giriş: 03.09.2025 - 17:06 Güncelleme: 03.09.2025 - 17:06
        Van Baro Başkanı Özaraz, basın mensuplarına, Kabaiş'in kaybolduğu günden bu yana kadar olan tüm süreci baro olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

        Soruşturmanın iki savcı tarafından yürütüldüğünü belirten Özaraz, olayın aydınlatılmasına yönelik birçok taleplerinin olduğunu, bu taleplere ilişkin raporların eksiksiz olarak dosyaya girmesini beklediklerini ifade etti.

        "İKİ FARKLI DNA, İKİ FARKLI KİŞİ DEMEKTİR"

        Dosya üzerindeki gizlilik kararının kaldırılmasını istediklerini kaydeden Özaraz, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Otopsi raporlarında 2 kişiye ait DNA bulunması yeni bir durum değil, uzun süre önce Adli Tıp raporuna yansıyan, bulaş ihtimalinin olduğu bir durumdu. Bizim de öncelikle orada görev alan, cesedin bulunduğu yerden Adli Tıp Kurumu'na sevkinde ve diğer işlemlerde yer alan bütün görevlilerin örneklerinin alınarak bulaş ihtimalinin bertaraf edilmesi talebimiz vardı. Bulaş ihtimalinin ortadan kalktığı bir durumda artık bu DNA'lar dosya kapsamında şüpheli DNA'lar olacak. İki farklı DNA, iki farklı kişi demektir. Bu DNA'lar vücudun hangi bölgesinde tespit edildi? DNA'ların bulunduğu bölge bizler ve dosya açısından en önemli veri ve delillerden biridir."

