Roland Sallai: Çıkaracağımız çok ders var!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Galatasaray'da tek golü kaydeden Roland Sallai, kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"ÇIKARACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR"

Katılmaktan mutluyum ama kötü oynadık. Golümden dolayı mutluluk yaşayamadım. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. İkinci maça daha iyi hazırlanacağız ama öncesinde lig maçımız var. Ona odaklanmalıyız. Buradan çıkaracağımız çok ders var. Maçı Alkmaar hak etti, kabul etmek gerekiyor.