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Rolls-Royce, Ghost modelinin yeni neslini tanıttı. 10 yıl içinde markanın en çok satan modeli olan Ghost, geçen yıl üretimini bitirmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Ghost'un ikinci nesli için müşterilerinden ne istediklerine dair pek çok geri bildirim alındı ve bu kapsamda müşterilerin günümüzde değişen ihtiyaçlarını yansıtan bir otomobil yaratılmaya çalışıldı.

Alüminyum şasiye sahip yeni Ghost'un, aks mesafesinin genişletildiği belirtiliyor.

600 metreden fazla aydınlatma mesafesine sahip LED ve lazer farlara sahip otomobilin, gece görüşlerinde vahşi yaşam ve yaya uyarısı odaklı görme yardımı, uyanık kalma asistanı, 360 derece ve helikopter görüşüne sahip dört kameralı sistem, aktif seyir kontrolü, çarpışma uyarısı, çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ve şerit değiştirme uyarısı, 7x3 boyutlarındaki yüksek çözünürlüklü baş üstü ekran, kablosuz bağlantı noktası, park asistanı, navigasyon ve eğlence sistemleri gibi donanım özellikleri bulunuyor.

SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ YENİLENDİ

İkinci nesil Ghost'un kaputunun altında ise 6.75 litrelik çift turbo şarjlı V12 benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 850Nm/627lb ft torku ve 563 beygir/420kW gücü tüm tekerleklerden yönlendirme ile dört tekerleğe birden aktarıyor.

Yeni Ghost'un bir diğer yeni özelliğinin ise, Mikro Çevre Arıtım Sistemi (MEPS) olduğu açıklandı. Bu sayede, tüm kabin havasının filtre edildiği belirtildi.

Dünyanın ilk üst salıncak damperi ünitesini bünyesinde barındıran otomobilin, artık zorlu yol yüzeylerini tahmin edebildiği ve bunlara anlık tepkiler verebildiği kaydedildi.

Yeni Ghost'un kullanıcılarına istedikleri efekti elde etmek için ekran teknolojisini kullanmak yerine aydınlatma ile bunu yapmalarına olanak sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Aydınlatmanın kendisi, ön panonun üstüne ve altına monte edilmiş 152 LED'den oluşuyor ve bunların her biri kabinin saati ve gösterge kadranı ile renk uyumu gösteriyor.

İkinci nesil Ghost'un, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği belirtildi.