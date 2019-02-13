UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Roma, Porto'yu sahasında 2-1 mağlup etti ve rövanş maç öncesi avantaj elde etti.

Roma'nın gollerini; 70. ve 76. dakikalarda 19 yaşındaki Nicolo Zaniolo kaydederken, Porto'nun tek golünü ise 79. dakikada Adrian attı.

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. İki takım arasındaki ikinci maç 6 Mart 2019'da Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak.