Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Roma'da kısmen çöken tarihi kulede mahsur kalan işçi kurtarıldı | Dış Haberler

        Roma'da kısmen çöken tarihi kulede mahsur kalan işçi kurtarıldı

        İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen iki çökme hadisesi nedeniyle kulenin içinde mahsur kalan bir işçi, 11 saat süren kurtarma operasyonu neticesinde enkazdan sağ çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 02:21 Güncelleme: 04.11.2025 - 02:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Roma'da kısmen çöken tarihi kulede mahsur kalan işçi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkent Roma'nın merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, bir kısımda yaşanan çökme hadiseleri uzun süren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

        Orta Çağ'dan kalma kulede restorasyon faaliyetlerinde yer alan ve çökmeler yaşandığında kule içindeki enkazda sıkışıp kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, arama-kurtarma ekiplerinin 11 saat süren operasyonuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardığı ve itfaiye merdiveniyle indirdiği yaralı işçi, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet." dedi.

        İtalyan ANSA ajansının sağlık ekiplerine dayandırdığı haberinde, işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

        13. yüzyılda dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu.

        Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde uzun bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

        Çökme hadiselerinden önce, kulenin 2026 yılında yeniden ziyarete açılması gündemdeydi.

        Tarihi kulede restorasyon çalışmaları sürerken, dün yerel saatle önce 11.30'da daha sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu 13.00 civarında olmak üzere iki çökme hadisesi yaşanmıştı.

        İlk aşamada 64 yaşındaki 1 işçi yaralı olarak çıkarılmış, 3 kişi itfaiye merdiveninin yardımıyla kurtarılmıştı.

        Olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #italya
        #Roma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı