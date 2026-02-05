Romantik kutlama
Oyuncu Şira Sahilli, 26'ncı yaş günü, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın oğlu olan sevgilisi Cenk Üstündağ'ın hazırladığı gül yapraklarıyla bezeli romantik kutlamaya sahne oldu
Oyuncu Şira Sahilli, 26’ncı yaş gününü unutulmaz bir sürprizle kutladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın oğlu Cenk Üstündağ, sevgilisi için romantizm dolu bir gece organize etti.
Şira Sahilli, arkadaş grubunun alkışları ve etrafa saçılan gül yaprakları eşliğinde mekana adım attığı anda şaşkınlığını gizleyemedi. Sevgilisinin bu jesti karşısında mutluluğu gözlerinden okunan güzel oyuncu, gece boyunca Cenk Üstündağ ile romantik kareler vererek bu özel anları ölümsüzleştirdi.