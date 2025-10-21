Romatizma sadece yaşlıları değil çocukları da etkiliyor

Romatizmal hastalıkların sadece ileri yaşlarda değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebileceği, erken tanı ve düzenli takip yapılmadığı durumda ise eklemlerde kalıcı hasar bırakabileceği belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Tecer, eklemlerin hareketleri sağlayan yapılar olduğunu, günlük yaşamda yapılan aktivitelerin devamı için sağlıklı eklemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Artritin bir ya da daha fazla eklemin iltihaplanması durumu olduğunu ifade eden Tecer, etkilenen eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve fonksiyon kaybı gelişebildiğini dile getirdi.

REKLAM

ERKEN TANI KONULMAZSA KALICI ŞEKİL BOZUKLUKLARI GELİŞİYOR

Tecer, erken tanı konulmadığı ve uygun tedavilerin başlanmadığı durumlarda ise kalıcı şekil bozukluklarının geliştiğini, hastaların fonksiyonelliğinin de azaldığını belirterek, bu durumun da iş hayatında ve sosyal yaşamda zorluklara sebep olarak kişinin yaşam kalitesinin azalmasına neden olduğunu anlattı.

Hastalarda depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının da gelişebildiğine dikkati çeken Tecer, "Birçok farklı hastalık artrit gelişimine neden olabilir. Belirtiler benzer olsa bile, eklem tutulum yerleri, hastalığın seyri, kullanılan ilaçlar ve eklem dışındaki organların hastalıklar arasında farklılık gösterir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde, çevresel faktörlerin tetiklemesi ile sigara, bazı ilaçlar, güneş ışığı gibi nedenlerle de romatizmal hastalık ortaya çıkabilir" diye konuştu.