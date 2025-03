Romelu Lukaku'dan Mertens sözleri!

Napoli'nin yıldız santrforu Romelu Lukaku, takımın şampiyonluk şansına dair açıklamalarda bulundu.

Lukaku, "Futbol oynadığınızda bunu belirli bir amaç için yaparsınız. Biz her maça kendimizi geliştirme zihniyetiyle çıkmalıyız, son maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz. Bizim için her maç bir final ve en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

"INTER ŞAMPİYONLUKTA FAVORİ"

Inter'i açık bir şekilde ligde favori olarak gördüğünü söyleyen Belçikalı oyuncu, "Herkes Inter'in favori olduğunu söylüyor. Geniş ve kaliteli bir kadroları var, bu objektif bir gerçek. Atalanta da gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor, Avrupa Ligi'ni kazandılar ve bu onların önemli bir döneme giriş yaptığını gösteriyor. Geçen sezonu artık kapattık. Kimse şu an bulunduğumuz konumda olacağımızı düşünmüyordu. Daha fazla çalışmalı ve nereye kadar gidebileceğimizi görmeliyiz. Hayalleri gerçekleştirmek için her gün çok çalışmalı ve her duruma hazır olmalısınız." sözlerini söyledi.