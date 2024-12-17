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        Haberler Spor Futbol Ronaldo, Brezilya futbolunun başına geçmeye hazırlanıyor! - Futbol Haberleri

        Ronaldo, Brezilya futbolunun başına geçmeye hazırlanıyor!

        Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:04
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        Ronaldo, federasyon başkanlığına aday!
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        Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacağını duyurdu.

        Birçok başarı sığdırdığı oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından kulüp hissedarlığı ve başkanlığı yapan 48 yaşındaki futbol insanı, gözünü Brezilya futbolunu yönetmeye çevirdi.

        Globo Esporte'ye adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Brezilya'da futbol, birçok sorunla karşılaşan insanlar için her zaman bir kaçış yolu olmuştur. Halkın milli takıma ilgisinin azaldığını görüyoruz. Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olmam için beni motive eden yüzlerce sebep var. Milli takımın her zaman sahip olduğu ve şu an hiç kimsenin elinde bulundurmadığı prestiji ve saygıyı geri kazandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Sene başında Cruzeiro'daki hisselerini satan Ronaldo'nun adaylığına engel teşkil etmemesi için Real Valladolid'deki paylarını da elden çıkartacağı bildirildi.

        Brezilya Futbol Konfederasyonunda başkan Ednaldo Rodrigues'in görev süresi Mart 2026'ya kadar devam ediyor.

        Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen ve forma giydiği Barcelona, Inter, Real Madrid ve Milan gibi önemli takımlarda birçok kupa kazanan Ronaldo, Brezilya Milli Takımı ile şampiyonluğa ulaştığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştu.

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