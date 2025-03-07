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        Haberler Spor Futbol Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin - Futbol Haberleri

        Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin

        Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun maçını izlemeye giden ve 'Adanalı Ronaldo' lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan ile yıldız futbolcu arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:36
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        "Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin"
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        Suudi Arabistan Pro Lig’inde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçına giden ve ‘Adanalı Ronaldo’ lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan ile yıldız futbolcu arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

        Cristiano Ronaldo'nun Adanalı Ronaldo'ya, "Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin." dediği görüldü. Ardından iki isim de gülerek selamlaştı.

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