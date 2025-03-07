Ronaldo'dan Adanalı Ronaldo'ya: Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçına giden ve ‘Adanalı Ronaldo’ lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan ile yıldız futbolcu arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Cristiano Ronaldo'nun Adanalı Ronaldo'ya, "Sen bana benzemiyorsun, çirkinsin." dediği görüldü. Ardından iki isim de gülerek selamlaştı.