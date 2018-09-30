Mohamed Salah'ın beklenmedik bir şekilde Puskas Ödülü'nü kazanmasının yankıları sürüyor.

FIFA tarafından yılın en iyi golüne verilen ödülü bu yıl, Liverpool'un Everton'la 1-1 berabere kaldığı maçta klas bir plase golü atan Salah kazandı. Mısırlı yıldızın golü her ne kadar şık olsa da, futbol kamuoyunun önemli bir kısmı kazananın Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golü olmasını bekliyordu.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Ronaldo, bu konuyla ilgili bir soruya "Salah ödülü kazanmayı hak etti. Şık bir gol attı. Ama dürüst olalım, yalan söylemeyelim, en güzel gol benimkiydi." yanıtını verdi.

Ödülü kazanamadığı için hayal kırıklığına uğramadığını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, "Hayat böyle. Bazen kazanırsın, bazen başkaları kazanır. Beni ilgilendiren şey, 15 yıllık kariyerim boyunca aynı performans seviyesini tutturabilmiş olmam." dedi.

2017-18 sezonunda Real Madrid formasıyla Juventus'u yıkan Ronaldo, bu sezon İtalyan devinin formasını terletiyor. (Goal)

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