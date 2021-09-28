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Rondae Hollis-Jefferson, Beşiktaş Icrypex’te!

Beşiktaş Icrypex, Rondea Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı.

Rondae Hollis-Jefferson, Beşiktaş Icrypex’te!

Beşiktaş Icrypex, son olarak Portland Trail Blazers formasınu giyen Rondea Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Ocak 1995 ABD doğumlu olan Rondae Hollis-Jefferson 201 cm boyunda ve uzun-forvet olarak görev almaktadır.

2015 yılında Arizona Üniversitesi’nden mezun olan Rondae Hollis-Jefferson, buradaki son sezonunda süre aldığı 38 karşılaşmada; 11.2 sayı, 6.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

2015 draftında, Portland Trail Blazers tarafından 1. tur 23. sıradan seçildikten sonra Brooklyn Nets tarafından takas edildi.

2015-2016 sezonunda Brooklyn Nets forması ile NBA'de 29 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 5.8 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2016-2017 sezonunda Brooklyn Nets ile 78 maça çıkan Rondae Hollis-Jefferson, 8.7 sayı, 5.8 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

2017-2018 sezonunda Brooklyn Nets forması altında 68 karşılaşmaya çıkan başarılı basketbolcu; 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını tutturdu.

2018-2019 sezonunda da Brooklyn Nets forması giyen Rondae Hollis-Jefferson, süre aldığı 63 karşılaşmada; 9.2 sayı, 5.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2019-2020 sezonunda Toronto Raptors ile 65 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 6.6 sayı, 4.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Minnesota Timberwolves forması altında başlayan Rondae Hollis-Jefferson daha sonra Portland Trail Blazers’a transfer oldu. Burada 16 maçta; 2.3 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Rondae Hollis-Jefferson 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş Icrypex takımımız ile sözleşme imzaladı."

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