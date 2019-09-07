Rotterdam'da düğün konvoyları içinde önceden belediyeye bildirim zorunluluğu getiriliyor

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Alınan kararın amacı Rotterdam'da gürültü kirliliği ve trafik sorununu azaltmak olarak açıklandı

Hollanda'da göçmenlerin yoğun olduğu Rotterdam kentinde, gürültü kirliliği ve trafik sorununu önlemek amacıyla, çoğunlukla Türkiye ve Fas kökenli göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoyları için bildirim zorunluluğu getirilecek.

Rotterdam Belediye Meclisi, trafik kurallarının ihlali durumunda, düğün sahibine konvoydaki kişi başına para cezası verilmesi önerisini de tartışıyor.

Geçen hafta Rotterdam'da tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan bir düğün konvoyunu durduran polis memuru, konvoydaki bazı kişiler tarafından dövülmüştü.

Damat da dahil 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak, polise arkadan saldırdıkları belirtilen 2 zanlı hala yakalanamadı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'e göre, düğün sahipleri, zanlıların kimliği konusunda bilgi vermiyor.

Bu gelişmenin ardından, siyasi partilerin, düğün konvoylarının yasaklanması önerisi Rotterdam Belediye Meclisi'nde ele alındı.

Belediye yönetimi, Perşembe günü yaptığı toplantıda, düğün konvoylarının yarattığı sorunlara çözüm bulunmasını tartıştı. Aboutaleb, "Kitlesel gösterilerde olduğu gibi düğün konvoyları için de uyulması zorunlu koşullar getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Rotterdam Belediye Meclisi'nde, tamamen yasaklama yerine, Belçika'nın Anvers kentindeki gibi düğün konvoylarına bildirim zorunluluğu getirilmesi benimsendi.

Belediye Başkanı: Belediyenin ilgili birimleri devreye girebilir

Aboutaleb, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, zorunlu bildirim sayesinde, düğün konvoyunda işlerin ters gitmesi durumunda belediyenin ilgili biriminin devreye girebileceğini söyledi.

Aboutaleb, "Böylelikle insanlarla trafik kurallarına uymaları konusunda konuşabiliriz, gösteri, maç gibi etkinliklerin olduğu yoğun rotalara girmemelerini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Belediye Meclisi'ndeki birçok siyasi partinin desteklediği bildirim zorunluluğu önerisi, Emniyet Müdürü Erik Akerboom tarafından da olumlu karşılandı. Akerboom, gürültü kirliliği ve trafikte yarattığı sıkıntı nedeniyle, düğün konvoylarının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini söyledi.

Emniyet müdürüne göre, düğün konvoylarına bildirim zorunluluğu getirmek, akıllıca bir çözüm olacak.

Rotterdam'da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, düğün sahipleri 6 hafta öncesinden belediyeye başvurarak, düğün konvoyu konusunda izin isteyecek. Düğün sahipleri, konvoya katılacak araç ve kişi sayısı konusunda yetkililere ayrıntılı bilgi verecek.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb

Sorumlu düğün sahibi olacak

Konvoyda bir olumsuzluk yaşanması durumunda, polis ve diğer yetkili makamlara karşı düğün sahibi sorumlu olacak.

Düğün konvoyları için bildirim zorunluluğu, bir düre önce Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'te hayata geçirildi. Flaman kentinde, düğün konvoyu düzenlemek isteyen kişiler 6 hafta öncesinde belediyeye başvurarak izin almak zorunda.

Korna çalma, camdan sarkma ya da trafiği aksatacak şekilde sürüş gibi olumsuzlukların yaşanması durumunda, düğün sahibi, sürücü olsun olmasın konvoydaki her davetli başına 350 euro para cezası ödemek zorunda.

Rotterdam Belediye Meclisi'ndeki sağcı partiler, kuralların ihlali durumunda düğün sahibine, her katılımcı için ayrı ayrı para cezası verilmesini istiyor.

Belediye Başkanı Aboutaleb, Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerle bir araya gelerek, düğün konvoyları için bildirim zorunluluğunun nasıl uygulanacağı konusundaki ayrıntıları ele alacak.

Aboutaleb, Türkiye ve Fas kökenlilerin elinde tuttuğu bir alt kültürle uğraştıklarını belirterek, "Sokakta gece yarılarına kadar süren düğün eğlenceleri, korna çalarak araç sürmek ve insanları uykusuz bırakmak gibi, geldikleri ülkelere ait görüntüleri burada da sürdürüyorlar. Bunun burada da mümkün olduğunu düşünüyorlar. Bunu önleyeceğiz" demişti.