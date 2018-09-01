Royal Pari - Guabira karşılaşma önü

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Royal Pari ile Guabira, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:15. Maç öncesi Royal Pari 19 puanla 1. sırada, Guabira 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Royal Pari, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Guabira, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 554 kodlu maçı oynayanlar; Royal Pari galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Guabira galibiyet oranı 0.00.

Royal Pari son hafta oynanan Mariscal Sucre maçında 1-2 kazandı.

Guabira, Mariscal Sucre karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Royal Pari, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 3 gol yedi.

Guabira, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guabira 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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