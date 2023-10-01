Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatacak - Magazin haberleri

        'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatacak

        'Roza'; beyazperdeye eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’da başrolleri; Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış paylaştı.

        2

        Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’da Belçim Bilgin; ‘Fate’, Fikret Kuşkan; ‘Hüseyin’, Bahar Şahin; ‘Xezal’, Burak Sevinç; ‘Ferdi’ olarak seyirci karşısına çıkacak. Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden 'Fate' ve 'Hüseyin', kızları 'Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek.

        3

        Fikret Kuşkan, ‘Hüseyin’ olarak bir babanın dramını en içli şekilde yaşatırken bir aileyi geçindirmek için nasıl canla başla mücadele edilebileceğini gösterecek ve evlat sevgisinin nasıl olabileceğini kanıtlayacak. Belçim Bilgin ‘Fate’ ile bu toprakların en büyük sıkıntılarından birini hatırlatacak, törenin nasıl can aldığını ve ailelerin buradaki rolünü üzücü bir şekilde yaşatacak.

        4

        Bahar Şahin’in ise ters köşe bir karakterle seyircileri şaşırtacağı ‘Roza’da, ‘Xezal’ karakteri masumiyeti gözler önüne serecek. Hayattaki tek arzusu mutlu olmak olan Xezal, kaldıramayacağı yükler ile yüzleşecek. Burak Sevinç’in ‘Ferdi’ performansı ise izleyicileri şok edecek ve herkesin yeniden bir sorgulamaya gitmesini sağlayacak.

        5

        Yapımı Akiz Yapım’a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk’ ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

        #roza
        #Fikret Kuşkan
        #Belçim Bilgin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak