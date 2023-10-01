'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini anlatacak

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’da Belçim Bilgin; ‘Fate’, Fikret Kuşkan; ‘Hüseyin’, Bahar Şahin; ‘Xezal’, Burak Sevinç; ‘Ferdi’ olarak seyirci karşısına çıkacak. Törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden 'Fate' ve 'Hüseyin', kızları 'Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelecek.

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Fikret Kuşkan, ‘Hüseyin’ olarak bir babanın dramını en içli şekilde yaşatırken bir aileyi geçindirmek için nasıl canla başla mücadele edilebileceğini gösterecek ve evlat sevgisinin nasıl olabileceğini kanıtlayacak. Belçim Bilgin ‘Fate’ ile bu toprakların en büyük sıkıntılarından birini hatırlatacak, törenin nasıl can aldığını ve ailelerin buradaki rolünü üzücü bir şekilde yaşatacak.