Rozet Hubeş: Bu benim için bir meydan okumaydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosRozet Hubeş: Bu benim için bir meydan okumaydı - Magazin haberleri
ABONE OL

Rozet Hubeş: Bu benim için bir meydan okumaydı

Oyuncu Rozet Hubeş, hakkında bilinmeyenlerini anlattı. Yapısına bakılınca genelde hep şehirli kadınları canlandıracağı fikrine kapıldıklarını söyleyen Hubeş, canlandırdığı 'Kudret' karakteri ile bunu yıktığını ifade etti

Rozet Hubeş: Bu benim için bir meydan okumaydı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Oyuncu Rozet Hubeş, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini ve oyunculuğa o yaşlarda merak sardığını belirten Hubeş, arkadaşlarıyla hayali tiyatrolar kurduklarını belirtti.

Rozet Hubeş, "Mesela annemin hanım arkadaşları gelirdi. Hepsi yaşıttı ve hepsinin çocukları vardı. Oturduklarında, sohbet ettiklerinde biz çocuklar başka odaya geçerdik. Hemen 'Haydi bakalım, ne yapıyoruz? Sen bunu ol, sen bunu ol. Ben de bunu olayım. Tamam, oldu.' Kendimize küçük tiyatrolar kurardık. Onlarla böyle oyuncaklar oynatırdık. Kuklalar oynatırdık" ifadelerini kullandı.

Hem üniversite hem de konservatuvarı aynı anda yürüterek, ikisinden de mezun olan oyuncu, "Profesyonel olarak tiyatroyu seçmeden, konservatuvarın birinci sınıfında Yıldız Kenter, 'Rozetciğim sana bir tekst
getireceğim. Orada üç tane rol var, senin yaşına müsait olan hangisini istiyorsan seç' dedi. Ben konservatuarın hazırlık sınıfındayım. Daha gireli bir ay falan olmuştu. Ben hayretler içinde kalmıştım. Tüylerim diken diken olmuştu. ‘E oku’ demişti. ‘Hangisini istersen...’ Fakat işte maalesef kabul edememiştim. ‘Hem üniversite hem konservatuvar hocam, nasıl götüreceğim? Hocam beni affedin hiç olmazsa bu sene için... Hem konservatuvarın birinci senesi, hem üniversitenin birinci senesi'. 'Peki, kızım’ demişti. Sonra onunla beraber profesyonel hayatımda “Bir Çift Kanatı” oynamak nasip oldu" açıklamasını yaptı.

Ses tellerinden ameliyat olduğu halde birkaç gün sonra çıktığı Gayri Resmi Hürrem oyunuyla birçok ödül alan sanatçı, bunu mesleğine olan tutkusuna bağladı.

Rozet Hubeş rahmetli Suna Pekuysal ile anısını ise, "Suna Pekuysal bana söylerdi, biliyorsunuz sırtında bir sorunu vardı. Gelirdi kulise 'Ah oram ağrıyor, ah buram ağrıyor. Rozetciğim çok canım acıyor.' Bir çıkardı sahneye… Devleşirdi. Ne ağrısı? 'O anda hiçbir şey hissetmiyorum' derdi. Sahneye adımını attığı an ne ağrısı kalırdı, ne sızısı" diyerek anlattı.

Oyuncu, kült film" Uçurtmayı Vurmasınlar" filmine nasıl dahil olduğunu ise şu sözlerle paylaştı:

Yönetmen Tunç Başaran’ın bürosuna gitmiştim. Bana senaryoyu uzattı. 'Al bakalım Rozet, oku. Bak bakalım' dedi. Sonra ben okudum, hayran oldum senaryoya. 'Nasıl buldun?' dedi. Haddime mi yani? Çok beğendim. 'Eee neyi oynayacaksın?' dedi. Dedim 'Hangi rolü verirseniz, başımın üstünde.' Hepsi hakikaten birbirinden güzel roller ama bir tanesinde gözüm var. Zeynep Kaya’yı canlandırdım.

"Uçurtmayı Vurmasınlar" filminden ödül almasına ve çok ses getirmesine rağmen sinemada neden çok fazla aktif olmadığı sorulan Rozet Hubeş, "Tiyatroda senede iki oyun. Her sene provadaydım. Hatta bir film 'Rozet Hanım biz sizinle çalışmak istiyoruz ama siz mi bizimle çalışmak istemiyorsunuz.' demişti. Tiyatro ve o zamanlar biz haftada altı gün oyun oynardık" dedi.

Yapısına bakılınca genelde hep şehirli kadınları canlandıracağı fikrine kapıldıklarını söyleyen Rozet Hubeş, "Hayat Devam Ediyor" dizisindeki Kudret karakteri ile bunu yıktığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Bu da benim için bir yerde meydan okumaydı. 'Acaba nasıl olacak?' Ama Mahsun’la ilk buluşmada hemen tamam demiştik. O da tamam dedi. Ben de tamam demiştim ve çok severek oynadım. Çünkü çok savunduğum bir roldü Kudret. Kudret ben hiçbir zaman kötü kadın olarak görmedim. Hangi kadın bunları yaşasa kötü olmaz? O kadar doğal ki... Kudret’in kötü olmaması için sebep yoktu. Bir kadın için bunları aşmak kolay değil. Hele böyle bir durumda. Çok severek oynadım" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elif Ece Uzun ile Mehmet Tuş boşanıyor! Şok açıklama - Magazin haberleri
FİSKOSBoşanıyorlar
Aslıhan Doğan Turan: İyi ki doğdun hayat arkadaşım - Magazin haberleri
FİSKOS"İyi ki doğdun hayat arkadaşım"
Neslihan Atagül'den yeni paylaşım! Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulmuştu - Magazin haberleri
FİSKOSNeslihan'dan yeni paylaşım
Şevval Sam ile annesi Leman Sam ceza yedi! - Magazin haberleri
FİSKOSCeza yediler!
Merve Boluğur elektro popçu oluyor - Magazin haberleri
FİSKOSMerve elektro popçu oluyor
Birce Akalay: Dışarıda röportaj yapmıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Dışarıda röportaj yapmıyorum"
Müge Boz'dan aile pozu - Magazin haberleri
FİSKOSAile pozu
Seda Bakan'dan 'Shakira' dansı - Magazin haberleri
FİSKOSSeda Bakan'dan 'Shakira' dansı
Engin Öztürk: Sahte hesap kullanıyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Sahte hesap kullanıyorum"
Serenay Sarıkaya: Dolunay dansı - Magazin haberleri
FİSKOSSerenay Sarıkaya: Dolunay dansı