Rozet Hubeş: Bu benim için bir meydan okumaydı

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Oyuncu Rozet Hubeş, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini ve oyunculuğa o yaşlarda merak sardığını belirten Hubeş, arkadaşlarıyla hayali tiyatrolar kurduklarını belirtti.

Rozet Hubeş, "Mesela annemin hanım arkadaşları gelirdi. Hepsi yaşıttı ve hepsinin çocukları vardı. Oturduklarında, sohbet ettiklerinde biz çocuklar başka odaya geçerdik. Hemen 'Haydi bakalım, ne yapıyoruz? Sen bunu ol, sen bunu ol. Ben de bunu olayım. Tamam, oldu.' Kendimize küçük tiyatrolar kurardık. Onlarla böyle oyuncaklar oynatırdık. Kuklalar oynatırdık" ifadelerini kullandı.

Hem üniversite hem de konservatuvarı aynı anda yürüterek, ikisinden de mezun olan oyuncu, "Profesyonel olarak tiyatroyu seçmeden, konservatuvarın birinci sınıfında Yıldız Kenter, 'Rozetciğim sana bir tekst

getireceğim. Orada üç tane rol var, senin yaşına müsait olan hangisini istiyorsan seç' dedi. Ben konservatuarın hazırlık sınıfındayım. Daha gireli bir ay falan olmuştu. Ben hayretler içinde kalmıştım. Tüylerim diken diken olmuştu. ‘E oku’ demişti. ‘Hangisini istersen...’ Fakat işte maalesef kabul edememiştim. ‘Hem üniversite hem konservatuvar hocam, nasıl götüreceğim? Hocam beni affedin hiç olmazsa bu sene için... Hem konservatuvarın birinci senesi, hem üniversitenin birinci senesi'. 'Peki, kızım’ demişti. Sonra onunla beraber profesyonel hayatımda “Bir Çift Kanatı” oynamak nasip oldu" açıklamasını yaptı.

Ses tellerinden ameliyat olduğu halde birkaç gün sonra çıktığı Gayri Resmi Hürrem oyunuyla birçok ödül alan sanatçı, bunu mesleğine olan tutkusuna bağladı.

Rozet Hubeş rahmetli Suna Pekuysal ile anısını ise, "Suna Pekuysal bana söylerdi, biliyorsunuz sırtında bir sorunu vardı. Gelirdi kulise 'Ah oram ağrıyor, ah buram ağrıyor. Rozetciğim çok canım acıyor.' Bir çıkardı sahneye… Devleşirdi. Ne ağrısı? 'O anda hiçbir şey hissetmiyorum' derdi. Sahneye adımını attığı an ne ağrısı kalırdı, ne sızısı" diyerek anlattı.

Oyuncu, kült film" Uçurtmayı Vurmasınlar" filmine nasıl dahil olduğunu ise şu sözlerle paylaştı:

Yönetmen Tunç Başaran’ın bürosuna gitmiştim. Bana senaryoyu uzattı. 'Al bakalım Rozet, oku. Bak bakalım' dedi. Sonra ben okudum, hayran oldum senaryoya. 'Nasıl buldun?' dedi. Haddime mi yani? Çok beğendim. 'Eee neyi oynayacaksın?' dedi. Dedim 'Hangi rolü verirseniz, başımın üstünde.' Hepsi hakikaten birbirinden güzel roller ama bir tanesinde gözüm var. Zeynep Kaya’yı canlandırdım.

"Uçurtmayı Vurmasınlar" filminden ödül almasına ve çok ses getirmesine rağmen sinemada neden çok fazla aktif olmadığı sorulan Rozet Hubeş, "Tiyatroda senede iki oyun. Her sene provadaydım. Hatta bir film 'Rozet Hanım biz sizinle çalışmak istiyoruz ama siz mi bizimle çalışmak istemiyorsunuz.' demişti. Tiyatro ve o zamanlar biz haftada altı gün oyun oynardık" dedi.

Yapısına bakılınca genelde hep şehirli kadınları canlandıracağı fikrine kapıldıklarını söyleyen Rozet Hubeş, "Hayat Devam Ediyor" dizisindeki Kudret karakteri ile bunu yıktığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Bu da benim için bir yerde meydan okumaydı. 'Acaba nasıl olacak?' Ama Mahsun’la ilk buluşmada hemen tamam demiştik. O da tamam dedi. Ben de tamam demiştim ve çok severek oynadım. Çünkü çok savunduğum bir roldü Kudret. Kudret ben hiçbir zaman kötü kadın olarak görmedim. Hangi kadın bunları yaşasa kötü olmaz? O kadar doğal ki... Kudret’in kötü olmaması için sebep yoktu. Bir kadın için bunları aşmak kolay değil. Hele böyle bir durumda. Çok severek oynadım" açıklamasını yaptı.