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RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

RTÜK üyeliklerine AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

RTÜK

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği RTÜK'te 14 Temmuz'da boşalacak olan AK Parti, CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için Meclis Genel Kurulunda oylama yapıldığı belirtilen kararda, AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün RTÜK üyeliklerine seçildiği kaydedildi.

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