RTÜK Üyeliklerine seçim kararı Resmi Gazete'de
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyelikleri seçimine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 13.11.2025 - 00:35 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:46
RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için TBMM Genel Kurulu'nun 12 Kasım 2025 tarihli 16’ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
