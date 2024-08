4. KOŞULSUZ SEVGİ

Bir ruh eşine duyulan aşk, ego ve bencil arzuların sınırlarını aşar. Bu, saf, koşulsuz ve tereddütsüz bir sevgidir. Birbirinizi kusurlarıyla ve her şeyiyle tamamen kabul eder ve birbirinizin gelişimini ve evrimini desteklersiniz. İlişkinizin temelini oluşturan derin bir saygı, şefkat ve empati duygusu vardır. Bu sevgi, size her türlü engeli birlikte aşma ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkma gücü verir.