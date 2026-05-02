Ruhi Sarı'nın acı günü

Ruhi Sarı, babasının acısıyla sarsıldı. Oyuncunun babası Osman Sarı vefat etti. Acı haberi Ruhi Sarı'nın menajeri Abdullah Bulut duyurdu: Oyuncumuz Ruhi Sarı'nın değerli babasının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cenaze töreni, 2 Mayıs'ta Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şekerpınar Merkez Kabristanı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Ruhi Sarı olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.