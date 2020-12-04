DHA

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Ayazlar Sokak’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken barın, sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Bara gelen ekipler, kilitli kapıyı açtırarak içeri girdi. Ekipler, eğlence merkezinde 57 kişinin olduğunu tespit etti.

Baskın sırasında polisten saklanmak isteyen barda çalışan kadınların ve bazı müşterilerin, üst üste konularak gizli bölme haline getirilen koltuklar arasına saklandığı gözlendi. Eğlence merkezindeki kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 179 bin 550 TL idari para cezası uygulandı.